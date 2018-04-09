Как не допустить повторения трагедий, что потрясли Россию? в Кемерово? Петиция о главенстве инициатив граждан РФ. Вы – источник власти России. Подпишите петицию во имя народа

NikoLavr.Tambovskiy » 09 апр 2018, 16:57

Разрешаю вашей республике использовать идею истинной демократии.

Статья 3.1 – 3.2 Конституции РФ: Госдума обязана принимать инициативы от активных людей источника власти (народа)

Даже должность Шойгу не была введена в ст. 104 Конституции РФ на право предлагать инициативы

Как не допустить трагедии, что в Кемерово потрясли РФ? Подпишите петицию о главенстве инициатив граждан РФ. Прошу щёлкнуть ссылку правой клавишей мыши, во всплывающей подсказке щёлкнуть на строчку "Открыть ссылку в новой вкладке", или «Открыть ссылку в новом окне», или выделить её – "Перейти по адресу", затем просмотреть ещё раз открывшийся текст доказательств, попытайтесь опровергнуть их, если не сможете, то подпишите петицию.

https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D ... e_petition

Президент, Госдума РФ, Совет российской федерации: Депутаты Госдумы – исполнители власти народа. Демократия – исполнение народных инициатив

Статья 3.1 – 3.2 Конституции РФ: народ имеет право законодательной инициативы

Не опровергнутая инициатива избирателя РФ должна стать законом. Да ст. 3.1, 3.2. Нет ст. 3.3 и 104!

Демократия – исполнение воли и самого многочисленного простого народа через инициативы его.

Почему в России участились трагедии? Из-за экономии частные торговые и развлекательные центры построены из горючих или хрупких материалов.

Сколько ещё людей погибнет кроме как в «Трансвааль-парк», в «Хромой лошади», в Адмирале», в Зимней вишне» в Кемерово и во множестве мелких строениях? Кто привёл к этим обстоятельствам? Как не допустить этого впредь?

Не секрет, что многие посетители указанных заведений обращали внимание их руководителей на недостатки, предлагали способы исправлений. Но начальство все замечания игнорировало. Почему? Потому, что инициативы «источника власти» запрещены статьями 3.3 и 104 Конституции России. Госдума даже не реализовала идею С.К. Шойгу, которую он выдвигал, будучи ещё в МЧС - ввести обязательное страхование подобных объектов и дать право страховым компаниям проверять и закрывать их в случае нарушения требований безопасности.

Предполагалось, что страховые компании будут отвечать за порядок своими деньгами, поэтому станут проверять качественнее продажных чиновников и пожарных.

Проект ФЗ-80121 о регламенте безопасности технического газового оборудования был отклонён Госдумой 20.05.2014 г. за № 4628-6-ГД и даже первое чтение не прошёл. Была отклонена гарантия безопасности от взрывов газа в домах.

Однако должность председателя Государственного комитета РФ и по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий С.К. Шойгу не была введена в ст. 104 Конституции на право предлагать инициативы. Что говорить о простом народе – «источнике власти»? «Вот вам и «демократия»!

Улучшать законы депутаты Государственной Думы России не хотят потому, что им выгодна поддержка бизнеса, а не жизнь простых людей, то есть, источника власти. Многие из них, будучи депутатами, управляют и своими фирмами. Их девиз:«Всё на увеличение прибыли!».

Они принимают законы лишь в пользу предпринимательства за счёт источника власти. Для основного народа законы депутатов Госдумы похожи на действия врачей, которые лечат симптомы, последствия, а не причину болезней (страны – в нашем случае).

Но по смыслу Конституции России депутаты Госдумы должны быть исполнителями народных инициатив и не только своих участков, а всей России. Демократия – исполнение руководством воли самого многочисленного простого народа, девиз которого: Общественный контроль – главный признак демократии.

Статья 3.1 Конституции РФ гласит, что 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

Это значит, что народ имеет право не только контролировать, но и источать, то есть, распространять свою власть ежедневно, а не один день на выборах в пять-шесть лет.

Часть 2 статьи 3 Конституции: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».

Это значит, что народ имеет право управлять государством Россия в первую очередь прямо через инициативы граждан, а не только через выборных депутатов и президента, которые по логике должны являться исполнителями власти народа. В этом и заключается демократия.

Сейчас на планете Земля нет демократии по различным причинам, а в России потому, что часть 3 статьи 3 противоречит первым двум частям словами: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

Однако, исходя из логики первых двух частей третьей статьи Конституции России, часть 3 статьи 3 должна быть такой: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются инициативы граждан. Не опровергнутая инициатива избирателя РФ должна стать законом». Часть 3 статьи 3 Конституции РФ отнимает власть у народа. Закреплено беззаконие американскими консультантами статьёй 104 Конституции тем, что они запретили и народные инициативы, передав их отдельным лицам, то есть, американцы запретили демократию, как и колхозы, индустрию, вооружение, отменили ГОСТы и так далее.

Самым наглым было запрещение в России выборов судей, хотя по американским понятиям демократия – это лишь выборы и «демократизация» граждан других стран, если они отказываются зависеть от США. Пора отменить советы диверсантов из США!

В первую очередь надо отменить статьи 3.3 и ст. 104 Конституции РФ, которые отвергают демократию и общественную справедливость.

Часть 4 статьи 3 гласит: «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону».

Американские консультанты в 1993-1999 годах захватили власть в России и передали её своим добровольным вассалам и слугам из РФ, халатность которых достигла самых высоких размеров за всё время от сотворения Мира. Если народ бы был источником власти, то он этого не допустил.

Враги в качестве награды ограбили Россию и отбыли в США, поэтому преследование их невозможно, хотя российский бюджет снизился в 13 раз. Халатность же от бывших руководителей СССР, затем и России передалась руководству торговых, развлекательных центров, «независимым» и так далее.

Надо установить истинную демократию наподобие Новгородского Вече, которое просуществовало более 600 лет до присоединения Новгорода к Московскому княжеству России в 1478 году. В отличие от Новгорода у нас должна быть сильная армия.

Если депутаты Госдумы будут ежедневно рассматривать инициативы народа и принимать законы по не опровергнутым инициативам, то только тогда настанет демократия (власть народа). Истина определяется не голосованием, а логикой. Часто наблюдается такое обстоятельство, когда один человек логично прав, а остальные, лишённые логики или из-за собственных интересов, – не правы, поэтому голосованием принимаются абсурдные решения. Этот парадокс разрешается с помощью старшинства первенства неопровержимых доводов. Поэтому не опровергнутая инициатива должна стать законом. Народ – единственный источник власти и имеет право на непосредственное управление всеми государственными делами.

Более совершенное и более соответствующее статье 3 Конституции – это прямое управление народа с помощью инициатив людей, кому их подсказал Бог. Мне, например, Бог подсказывает стихи. Бог мне поручил написать и эту статью.

Не доказано же, что если у руководителей власть, то Бог озарит идеями лучшего управления страной или проектами совершенных законов именно их, а не простых, честных людей, но без власти?

И только в случае применения логично неопровержимых инициатив прекратится обезличивание и дискриминация людей, коррупция и все остальные пороки общества.

Через два-три поколения, пока люди не забудут издевательства существующих «независимых» людей, не будет преступлений кроме как из зависти и ревности потому, что руководители станут решать всё согласно с инициативами общества, по справедливости.

Итак: депутаты Госдумы должны пытаться логично опровергать народные инициативы, а если не получится, то народные мнения утверждать как законы.

Голосовавших против и воздержавшихся без объяснений временно отстранять от работы в Госдуме без сохранения окладов для обдумывания логичных доводов, какие не позволяют согласиться с мнением из народа.

За голосование для себя по внутренним инициативам, которые наносят вред источнику власти (народу) и России депутат должен быть совсем отстранён от работы в Госдуме.

Такие меры должны приниматься и к консультантам и к иным служащим Госдумы за утайку сообщений с инициативами источника власти или за собственные отписки со ссылками и на статьи 76.6, 120 – 122, также противоречащими первым двум частям ст. 3 Конституции РФ.

В отношении региональных Дум, Советов, всех выборных компаний обязаны действовать эти же правила.

Усовершенствовать законы должна мудрость народа через свои инициативы и предложения. Свободу слова народу, которая определяется её эффективностью, чтобы ст. 29 Конституции РФ действительно работала!

Николай Петрович Лаврентьев

Факты и аргументы в 100 инициативах по улучшению законов России: http://fabulae.ru/prose_b.php?id=68162