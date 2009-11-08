В 2010 году для лечения больных гемофилией из государственного бюджета Болгарии будет выделено десять миллионов левов.

- Лечение больных гемофилией очень дорогостоящее. В основном выделенные средства пойдут на приобретение лекарств и витаминных препаратов, - говорит Стефко Горанов, представитель Министерства здравоохранения Болгарии.

В Болгарии гемофилией страдает около 800 человек, из которых 129 больных это несовершеннолетние дети. У многих заболевших гемофилией течение болезни осложнено артритами, хроническими гепатитами и даже СПИДом.

- Мы наблюдаем некоторую положительную динамику в выделении средств на лечение больных гемофилией. В 2008 году правительство выделяло на закупку лекарств около пяти миллионов левов, в 2009 уже восемь миллионов. Однако не стоит забывать, что лекарственные препараты за прошедшие два года значительно выросли в цене, - сказал Петр Графко, председатель национальной общины по защите от болезней крови.

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