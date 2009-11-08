Десять миллионов на лекарства от гемофилии

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Десять миллионов на лекарства от гемофилии

Новое сообщение Black Pantera » 08 ноя 2009, 04:17

В 2010 году для лечения больных гемофилией из государственного бюджета Болгарии будет выделено десять миллионов левов.

- Лечение больных гемофилией очень дорогостоящее. В основном выделенные средства пойдут на приобретение лекарств и витаминных препаратов, - говорит Стефко Горанов, представитель Министерства здравоохранения Болгарии.

В Болгарии гемофилией страдает около 800 человек, из которых 129 больных это несовершеннолетние дети. У многих заболевших гемофилией течение болезни осложнено артритами, хроническими гепатитами и даже СПИДом.

- Мы наблюдаем некоторую положительную динамику в выделении средств на лечение больных гемофилией. В 2008 году правительство выделяло на закупку лекарств около пяти миллионов левов, в 2009 уже восемь миллионов. Однако не стоит забывать, что лекарственные препараты за прошедшие два года значительно выросли в цене, - сказал Петр Графко, председатель национальной общины по защите от болезней крови.

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Black Pantera
 
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Re: Десять миллионов на лекарства от гемофилии

Новое сообщение NaViCall » 13 янв 2019, 11:24

хм... интересно
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 11:02
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Re: Десять миллионов на лекарства от гемофилии

Новое сообщение NaViCall » 13 янв 2019, 11:24

Здравствуйте, кстати насчёт лекарств, их нужно заказывать качественные, к примеру в каком-нибудь сервисе, или интернет магазине, у самого знакомые заказывали в одно сервисе, сам недавно заказывал там, не жалею, всё делают отлично, и качественно, ой и чуть не забыл, если вас заинтересовало, вот вся информация : http://aptekaonlain.com
NaViCall
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 11:02
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