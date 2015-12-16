Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 13.12.15 (HD)
(HD) Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. Эфир от 13 декабря 2015 года
Гости в студии: Вячеслав Ковтун, Андрей Ваджра, Леонид Калашников, Олеся Яхно, Владимир Грановский, Спиридон Килинкаров, Дмитрий Куликов, Сергей Горохов, Евгений Сатановский, Сергей Станкевич, Винченцо Трани, Никита Исаев, Татьяна Пархалина, Михаил Ремизов, Сергей Федоров, Димитрис Лиатсос
Куда стремится мир? Что ждет всех нас? В каком будущем окажутся наши дети? В поисках ответа на эти вопросы авторы документального фильма "Миропорядок" обратились к самым влиятельным политикам, философам, режиссерам, финансистам всего мира. В центре внимания - интервью Владимира Соловьева, взятые у одного из главных действующих лиц современной мировой политики - президента России Владимира Путина.
"После пресс-конференции Владимир Владимирович Путин вернулся в свою резиденцию, где его ожидали мы. Наша группа уже несколько месяцев работала над фильмом о новом миропорядке, о том, куда стремится мир, о том, что ждет всех нас, в каком будущем окажутся наши дети, — рассказывает создатель фильма Владимир Соловьев. — Чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы объездили много стран, беседовали с разными политическими лидерами. Но принципиально важным было получить возможность побеседовать с президентом России. Было несколько интервью – объемных, очень эмоциональных, непростых.
Непростых – потому что за три месяца, прошедших между началом проекта и моментом его завершения, произошло столько событий, сколько подчас не наберется и за 30 лет истории.
Посмотрите этот фильм, я думаю, вам будет интересно. Посмотрите этот фильм, потому что мы говорим о будущем. Посмотрите этот фильм, потому что люди, которых вы увидите, не каждый день появляются на экране. Посмотрите этот фильм. Вам будет о чем подумать".
Часть первая: Игра окончена! Украина может и дальше не выполнять минские соглашения, виноватыми все равно останется Россия, ее и будут наказывать. В частности, за приостановку договора о зоне свободной торговли, хотя в тексте соглашения об этом нет ни слова, ни намека. А о прекращении военных действий - есть. несмотря на принятые решения контактной группы о полном и безоговорочном режиме тишины с полуночи 22 декабря, обстрелы Донбасса не просто не прекратились, а усилились. Киев подтягивает к линии соприкосновения вооружения и дополнительные силы, в том числе иностранных наемников. И скорее всего жители ДНР и ЛНР встретят Новый год не под бой курантов, а под канонаду, ведь Запад беспокоит не их судьба, а будущее украинских правителей для которых война единственный способ удержаться у власти.
Часть вторая: Чуда не случилось. Не смотря на заверения о партнерстве в борьбе терроризмом, США вслед за Европой продлили и расширили санкции против России. Уже на цифрах доказано, что санкционная война "бьет" не только по нашей стране, но и по Европе, которую подначивает Вашингтон. Некоторые европейские депутаты призывают свои правительства в срочном порядке снять санкции с Москвы. Просят предприниматели и фермеры несущие убытки. А власти вопреки здравому смыслу выполняют чужую волю. В то время, как под "соусом" борьбы с "Исламским государством" создаются новые тактические союзы, коалиции, террористы захватывают новые территории и держат под прицелом весь мир.
Хотелось бы подвести итоги этого года, и по мере возможного попытаться заглянуть в будущее, в этом, наверное, и есть смысл подведения итогов.
Год был, скажем однозначно, крайне непростым, для нашей страны полным трагедий, но в то же самое время - возвращение России, как мировой державы.
Год, который - важно понять - или закладывает будущий фундамент успехов, либо наоборот - о котором потом будем вспоминать и думать "Дорогой Дедушка Мороз, оставь то, что было и не забирай в следующем году то, что осталось".
Гости в студии: Сергей Железняк, Евгений Бушмин, Геннадий Зюганов, Алексей Пушков, Борис Надеждин, Дмитрий Куликов, Карен Шахназаров, Ирина Яровая, Александр Проханов, Никита Исаев, Игорь Морозов, Дмитрий Азаров, Евгений Сатановский, Фарид Асадулин, Павел Астахов, Игорь Коротченко, Сергей Станкевич, Вячеслав Никонов, Иосиф Райхельгауз, Николай Стариков, Сергей Михеев.
Гости в студии: Владимир Жириновский, Вячеслав Никонов, Карен Шахназаров, Сергей Михеев, Сергей Станкевич, Станислав Иванов, Игорь Коротченко, Александр Проханов, Феликс Шультесс, Авигдор Эскин, Владимир Рыжков, Александр Ципко, Дмитрий Куликов, Иосиф Райхельгауз, Николай Стариков, Константин Симонов, Саид Гафуров, Никита Исаев, Александр Кареевский, Никита Кричевский, Алексей Мухин.
Гости в студии: Владимир Жириновский, Сергей Железняк, Денис Пушилин, Владислав Дейнего, Павел Жовниренко, Николай Левченко, Спиродон Килинкаров, Татьяна Воронина, Мигель Фрэнсис-Сантьяго, Руслан Осташко, Андрей Кокошин, Борис Надеждин, Леонид Калашников, Вероника Крашенинникова, Майкл Бом, Дмитрий Куликов, Авигдор Эскин.
Часть первая: Нефть чуть отскочила вверх, рубль слегка укрепил свои позиции. Надолго ли? Правительство демонстрирует реалистичный взгляд на события, призывая жить по средствам и быть готовыми к любому развитию событий. Бюджет рассчитанный из цены 50$ за баррель уже не соответствует сложившимся реалиям. Эпоха сырьевого "допинга" закончилась, придется изыскивать резервы из других источников. Каких именно, на чем можно сэкономить, где найти точку роста для экономики?
Часть вторая: На предстоящей неделе в Женеве должны состояться межсирийские переговоры. Согласование списка участников все еще продолжается, но Турция уже предупредила ООН, что выйдет из процесса если в нем будут участвовать курды. Пока продолжается торг вокруг того, кто может участвовать в политическом регулировании, США заявили о возможной наземной операции на территории Сирии и Ирака. То есть ставка по прежнему делается на военные решения, к каким последствиям это приведет?
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 31.01.16
Гости в студии: Вячеслав Никонов, Авигдор Эскин, Майкл Бом, Николай Злобин, Дмитрий Куликов, Карен Шахназаров, Вероника Крашенинникова, Евгений Сатановский, Сергей Михеев, Виниамин Попов, Николай Стариков, Сергей Станкевич, Андрей Сидоров, Александр Гнездилов, Елена Супонина, Виктор Климов, Антон Беляков, Борис Воронин, Денис Калугин, Андрей Паранич, Андрей Власс, Анатолий Кучерена, Никита Кричевский.