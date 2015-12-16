strana » 20 дек 2015, 22:03

Воскресный вечер с В.Соловьевым 20.12.2015

Обсуждение фильма «Миропорядок»

20.12.2015 в 21:30 в прямом эфире фильм Владимира Соловьёва на канале "Вести" https://www.youtube.com/c/RussiaVesti.. .

Куда стремится мир? Что ждет всех нас? В каком будущем окажутся наши дети? В поисках ответа на эти вопросы авторы документального фильма "Миропорядок" обратились к самым влиятельным политикам, философам, режиссерам, финансистам всего мира. В центре внимания - интервью Владимира Соловьева, взятые у одного из главных действующих лиц современной мировой политики - президента России Владимира Путина.

"После пресс-конференции Владимир Владимирович Путин вернулся в свою резиденцию, где его ожидали мы. Наша группа уже несколько месяцев работала над фильмом о новом миропорядке, о том, куда стремится мир, о том, что ждет всех нас, в каком будущем окажутся наши дети, — рассказывает создатель фильма Владимир Соловьев. — Чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы объездили много стран, беседовали с разными политическими лидерами. Но принципиально важным было получить возможность побеседовать с президентом России. Было несколько интервью – объемных, очень эмоциональных, непростых.

Непростых – потому что за три месяца, прошедших между началом проекта и моментом его завершения, произошло столько событий, сколько подчас не наберется и за 30 лет истории.

Посмотрите этот фильм, я думаю, вам будет интересно. Посмотрите этот фильм, потому что мы говорим о будущем. Посмотрите этот фильм, потому что люди, которых вы увидите, не каждый день появляются на экране. Посмотрите этот фильм. Вам будет о чем подумать".