Нам понадобится:
•десяток яиц (например, обогащенные йодом и селеном яйца "Знатные" или "Знатные VIP", в которых также содержатся витамин Е, фолиевая кислота и другие микроэлементы от 1-й Минской птицефабрики),
•большие круглые булочки (по количеству завтракающих членов семьи)
•сосиски
•болгарский перец
•сыр
•чеснок
Процесс приготовления
Из булочек мы сделаем своеобразный горшочек, в котором будет запекаться наше блюдо. Поэтому подойдут даже не самые свежие. Все предельно просто: срезаем крышечку и аккуратно вынимаем мякоть, чтобы сохранить в целости форму булочки. Если вы предпочитаете безотходное производство, то мякиш можно будет размочить в молоке и использовать в приготовлении на обед котлеток.
Нарезаем на кружочки сосиски (их, кстати, можно заменить любым сортом мягкой колбасы или нежирной ветчиной - что найдется у вас в холодильнике). Маринованный перчик (в сезон, естественно, свежий) режем полосками. Шинкуем чеснок. И все это складируем в булочный горшочек.
Взбиваем яйца (их количество зависит от числа едоков и булок) и получившейся смесью заливаем булочки. Присыпаем сыром, натертым на мелкую терку, и ставим противень в хорошо разогретую духовку (это блюдо также можно приготовить и в микроволновой печи).
Весь процесс занимает от силы минут 8. Еще столько же потребуется для того, чтобы булочки пропеклись (чем сильнее нагрета духовка, тем меньше времени понадобится на готовку, и наоборот: поставив булочки на медленный огонь, вы вполне успеете заварить кофе и разбудить семью к завтраку).
Как говорят в Болгарии, добър апетит!
Вероника Тризно, http://interfax.by