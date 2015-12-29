Манжо

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Манжо

Новое сообщение maribord » 29 дек 2015, 16:47

Болгарский овощной салат на зиму.

Нам понадобится:

Помидор - 1,5 кг

Баклажаны - 1 кг

Перец болгарский - 1 кг

Лук - 0,5 кг

Морковь - 1500 г

Чеснок - 0,5 головки

Масло растительное - 100 г

Уксус 9% - 50 г

Соль - 50 г

Сахар - 50 г

Перец черный молотый- 0,25 ч.л.

Перец горький - 1/10 стручка

Приготовление:

Подготовить все продукты, отобрать овощи, помыть. На мясорубке перекрутить помидоры. Баклажаны нарезать кружочками. Перец нашинковать соломкой. Лук нарезать полукольцами. Измельчить на мясорубке горький перец, морковь, чеснок. Все овощи объединить. Добавить сахар, соль, уксус, перец и растительное масло. Довести овощи до кипения и на медленном огне тушить 40 минут. Разлить салат манжо в сухие стерилизованные банки и закатать.

Очень вкусно! Прекрасное дополнение к любым блюдам - мясу, рыбе, рису, пасте и др.



Любовь - самое утреннее из наших чувств
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Re: Манжо

Новое сообщение Вафелька » 27 мар 2016, 11:50

я такой ну или подобный салат недавно в гостях ела, невероятно вкусно. И я такой теперь делать буду
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Вафелька
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:39
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Re: Манжо

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:06

Надо будет сделать , попробывать . Глазами уже вкусно . Спасибо за рецепт .
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