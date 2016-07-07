Ресторан

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Ресторан

Новое сообщение dinodron11 » 07 июл 2016, 11:59

Как вам сервис осблуживания клиентов в ресторане? http://msk.resto.ru/bookings


dinodron11
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 июл 2016, 11:58
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Re: Ресторан

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:04

Были с женой в одном ресторане , так вот обслуживание почти не заметное , но свое дело и шеф-повар и также официанты знали отлично . Мне понравилось . Если здесь так , то можно сходить отдохнуть .
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igordk
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