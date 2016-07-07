Ресторан
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Ресторан
Как вам сервис осблуживания клиентов в ресторане? http://msk.resto.ru/bookings
- dinodron11
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 июл 2016, 11:58
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Re: Ресторан
Были с женой в одном ресторане , так вот обслуживание почти не заметное , но свое дело и шеф-повар и также официанты знали отлично . Мне понравилось . Если здесь так , то можно сходить отдохнуть .
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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