Как выбрать самое свежее мясо

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Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение Кармен » 26 авг 2017, 19:00

А по какому принципу лучше всего выбирать свежее мясо, без риска для здоровья конечно же.

Некоторые просто рекомендуют именно на рынке покупать, но там вроде как тоже имеются риски покупки несвежего мяса. Так как же выбирать все таки мясо, по какому принципу и как правильно делать свой выбор?



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Re: Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение Харизма » 27 авг 2017, 09:30

Покупайте такое самое мясо именно в специализированных интернет магазинах, и именно фермерских магазинах советую это делать.

По факту же, вот этим http://ferma08.ru/myaso-yagnenka-polutusha предложение вам стоит оценить. Там продается истинная по качеству мясная продукция и по вполне даже адекватным ценам, советую с предложением ознакомится.

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Re: Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:08

Раньше приезжали в деревню за мясом - свеженинка . Под зиму кабанчика кололи . Это точно было свежее мясо .
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