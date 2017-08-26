Кармен » 26 авг 2017, 19:00

А по какому принципу лучше всего выбирать свежее мясо, без риска для здоровья конечно же.

Некоторые просто рекомендуют именно на рынке покупать, но там вроде как тоже имеются риски покупки несвежего мяса. Так как же выбирать все таки мясо, по какому принципу и как правильно делать свой выбор?