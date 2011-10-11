nslavova » 11 окт 2011, 00:00

Я представляю Вашему вниманию привлекательный земельныйучасток в районе с самым солнечным дни.И нетолько это - Близко к Бургаса, до границы Лесово (границы с Турцией) , навстречу есть аэропорт. Абсолютно равнинной местности, в близи Электрическая сеть, водопровод. Многочисленные возможности для бизнеса в соответствии с интересом. Я надеюсь, Вы оцените все это.

Частное лицо предлагает для продажи земельный участок площадью 13,100 дка, с лицом 90 м., находящийся на центральном пути Ямбол-Елхово к граничного пункта Лесово.Месторазположение земельного участока очень удачно для бизнес.Земельный участок находится на 35 км. к ГКПП Лесово;

Пограничный контроль КПП "Лесово" до турецкого города Лалапаша разстояние 15 км., а до болгарского города Елхово - 18 км.

Переходя по етого пути сокращается разстояние между Истанбулу и Одрину к Восточной части гору Стара планина и реку Дуная. Этот путь является часть восточной трансбалканской магистрале Лесово- Ямбол- Карнобат- Шумен- Силистра до Молдову, Украйну и Россию. Он является корочайшая связь между сторон Близкого Востока и Украйну, Молдову, Россию.

Разстояние от земельного участока до пристана и аэропорта Бургас - 100 км.;

до и от города Одрина - 100 км.;

до и от города Истанбула - 300 км.;

На територии земельного участока удачно разработать бензиностанция ,мотел,автомойка, хипермаркет, тир паркинг, логистический центр и т.д.

Навстречу моего земельный участок небольшой взлетно-посадочнойполосы для самолетов. В прошлом был использован самолет для сельскохозяйственного использования. Взлетно-посадочная полоса длиной 2499 метров. смежных участка дороги № 7 также расширены, чтобы служить в качестве резервного пути.

http://wikimapia.org/3437344/bg/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE

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