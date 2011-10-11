Дом и двор для жизни и бизнеса деревня Тенево, Бургас - 100 км

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Дом и двор для жизни и бизнеса деревня Тенево, Бургас - 100 км

Новое сообщение nslavova » 11 окт 2011, 00:16

Частное лицо предлагает для продажи дача с площадью 96 квадратных метров с навесом и свободная площ 2200 квадратных метров в деревне Тенево. Деревня имеет древняя история, датирующая с 1609 г. Православная церковь деревни "Св. св. Константин и Елена" построена в 1887 г. Деревенская школа создана в 1882 г.

Дача может быть изпользована для туризма, бизнеса и т. д.

Дом имеет 2 этажа, Есть хозяйственные постройки, рядом с рекой, есть леса.

Ямбол расположен в 15 км., до аэропорта Бургас - 100 км.

Деревня тихое, спокойное местодля жизни, с разнообразным ландшафтом / плоскости, Есть холмы, лес, река ииностранных - английский- 20 человек недавнои два русских граждан, которые фактически живут там. Многие процветающие деревни с хорошей инфраструктурой.Есть почта иинтернет в деревне.

В деревня Тенево есть отделение неотложной помощи, который обслуживает 14 деревень.

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e-mail - n.lucky27@abv.bg



nslavova
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 23:27
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Re: Дом и двор для жизни и бизнеса деревня Тенево, Бургас - 100 км

Новое сообщение dedasus » 30 дек 2018, 00:39

сосёт член порно пирсинг https://thaipornspy.com/pirsing/
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