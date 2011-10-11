Дача может быть изпользована для туризма, бизнеса и т. д.
Дом имеет 2 этажа, Есть хозяйственные постройки, рядом с рекой, есть леса.
Ямбол расположен в 15 км., до аэропорта Бургас - 100 км.
Деревня тихое, спокойное местодля жизни, с разнообразным ландшафтом / плоскости, Есть холмы, лес, река ииностранных - английский- 20 человек недавнои два русских граждан, которые фактически живут там. Многие процветающие деревни с хорошей инфраструктурой.Есть почта иинтернет в деревне.
В деревня Тенево есть отделение неотложной помощи, который обслуживает 14 деревень.
e-mail - n.lucky27@abv.bg