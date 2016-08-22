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Строительство каркасных домов по уникальным технологиям
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Строительство каркасных домов по уникальным технологиям
Строительство каркасных домов по уникальным технологиям.
- Sergeolov
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 авг 2016, 15:12
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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям
В чем уникальность ваших технологий?
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maribord
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:07
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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям
Мне тоже интересно какие это у вас уникальные прям технологии, по моему так там уникальности не какой и быть не может. Говорю это с уверенностью так как сам построил три года назад каркасный дом у себя на участке.
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям
Много информации по строительству каркасных домов я нашла вот тут https://lestnitsygid.ru/elementy/derevyannye-balki-perekrytiya-dvutavrovye.html. Здесь рекомендуют использоватье двутавровые балки из дерева, это является оптимальным вариантом, поскольку снижаются расходы, качество конструкций выше, а срок проводимых работ меньше.
- Юлия0211
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:06
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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям
Мне вот лично на данный момент хотелось бы узнать про то как проводить водопроводные трубы к дому, как ни как но это тоже входит в строительство каркасного дома.
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям
Видимо уникальным автор считает каркасное домостроение, хотя оно известно давным давно.
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Lansa
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 май 2017, 14:52
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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