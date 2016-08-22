Строительство каркасных домов по уникальным технологиям

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Строительство каркасных домов по уникальным технологиям

Новое сообщение Sergeolov » 22 авг 2016, 15:24

Строительство каркасных домов по уникальным технологиям.

Компании «СВОД-СТРОЙ» – это отличная возможность в короткие сроки и при минимальных затратах обзавестись уютным и практичным домом.



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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям

Новое сообщение maribord » 21 окт 2016, 17:24

В чем уникальность ваших технологий?
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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям

Новое сообщение nazar123 » 21 окт 2016, 18:00

Мне тоже интересно какие это у вас уникальные прям технологии, по моему так там уникальности не какой и быть не может. Говорю это с уверенностью так как сам построил три года назад каркасный дом у себя на участке.
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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям

Новое сообщение Юлия0211 » 28 мар 2017, 12:56

Много информации по строительству каркасных домов я нашла вот тут https://lestnitsygid.ru/elementy/derevyannye-balki-perekrytiya-dvutavrovye.html. Здесь рекомендуют использоватье двутавровые балки из дерева, это является оптимальным вариантом, поскольку снижаются расходы, качество конструкций выше, а срок проводимых работ меньше.
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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям

Новое сообщение nazar123 » 02 апр 2017, 23:17

Мне вот лично на данный момент хотелось бы узнать про то как проводить водопроводные трубы к дому, как ни как но это тоже входит в строительство каркасного дома.
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Re: Строительство каркасных домов по уникальным технологиям

Новое сообщение Lansa » 05 май 2017, 14:56

Видимо уникальным автор считает каркасное домостроение, хотя оно известно давным давно.
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