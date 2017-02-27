подвесные потолки

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подвесные потолки

Новое сообщение nazar123 » 27 фев 2017, 21:54

У меня есть пару вопросов на счет потолков и их разновидностей. Как вообще относятся к подвесным потолкам? в чем их плюс, а в чем конкретно минус.


nazar123
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Re: подвесные потолки

Новое сообщение Volosh92 » 10 сен 2018, 09:48

Так как у меня стоят подвесные потолки приведу некоторые плюсы и минусы из личного опыта.

Плюс в их долговечности, сохраняют свой первоначальный вид. Скрывают все неровности и дефекты потолка, если такие имеются. Если соседи вас затопят, потолок сдержит воду, когда ее сливают потолок принимает прежний вид.

Теперь о минусах. Их можно легко проткнуть и повредить, с ними надо быть очень аккуратными. После установки был запах от потолков, он прошел через несколько дней. Потолки со временем могут провиснуть немного.

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Volosh92
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