подвесные потолки
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подвесные потолки
У меня есть пару вопросов на счет потолков и их разновидностей. Как вообще относятся к подвесным потолкам? в чем их плюс, а в чем конкретно минус.
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: подвесные потолки
Так как у меня стоят подвесные потолки приведу некоторые плюсы и минусы из личного опыта.
Плюс в их долговечности, сохраняют свой первоначальный вид. Скрывают все неровности и дефекты потолка, если такие имеются. Если соседи вас затопят, потолок сдержит воду, когда ее сливают потолок принимает прежний вид.
Теперь о минусах. Их можно легко проткнуть и повредить, с ними надо быть очень аккуратными. После установки был запах от потолков, он прошел через несколько дней. Потолки со временем могут провиснуть немного.
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Volosh92
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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