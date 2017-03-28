трубогиб

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трубогиб

Новое сообщение nazar123 » 28 мар 2017, 09:32

Здравствуйте! Как выяснилось, трубогиб это очень даже и нужный инструмент... Очень удобно иметь с трубами дело когда без проблем можешь изменить ихнее начальное направление.


nazar123
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Re: трубогиб

Новое сообщение Luft » 14 мар 2018, 17:38

Зачем сегодня использовать стальные трубы? Насколько мне известно, если использовать трубы ПВХ, то никакой трубогиб даже в помине не нужен будет. Полимерные трубы легко монтируются без каких-либо доп. приспособлений, за счет фитингов
Luft
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 22:43
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