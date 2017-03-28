Luft » 14 мар 2018, 17:38

Зачем сегодня использовать стальные трубы? Насколько мне известно, если использовать трубы ПВХ, то никакой трубогиб даже в помине не нужен будет. Полимерные трубы легко монтируются без каких-либо доп. приспособлений, за счет фитингов