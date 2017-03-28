трубогиб
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трубогиб
Здравствуйте! Как выяснилось, трубогиб это очень даже и нужный инструмент... Очень удобно иметь с трубами дело когда без проблем можешь изменить ихнее начальное направление.
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: трубогиб
Зачем сегодня использовать стальные трубы? Насколько мне известно, если использовать трубы ПВХ, то никакой трубогиб даже в помине не нужен будет. Полимерные трубы легко монтируются без каких-либо доп. приспособлений, за счет фитингов
- Luft
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 мар 2018, 22:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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