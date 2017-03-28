Посоветуйте качественную затирку для плитки.

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Посоветуйте качественную затирку для плитки.

Новое сообщение Sergeolov » 28 мар 2017, 09:32

Доброго всем времени суток, ребята посоветуйте качественную затирку для плитки. http://www.soyuzcompany.ru/shop/category/stroitel_nye_materialy-building-materials/suxie_smesi-9487/zatirki_dlya_plitki-31908


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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.

Новое сообщение nazar123 » 01 май 2017, 13:29

Нашел прекрасный источник информации по поводу ремонта и строительства. remoo К примеру вот статья про плитку для кухни. Все разложено по полочкам по поводу правильного выбора.
nazar123
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.

Новое сообщение Hunna » 04 май 2017, 10:28

Надо обязательно брать затирку стойкую к грибку и плесени. Особенно для ванной.
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