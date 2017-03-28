Посоветуйте качественную затирку для плитки.
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Посоветуйте качественную затирку для плитки.
Доброго всем времени суток, ребята посоветуйте качественную затирку для плитки. http://www.soyuzcompany.ru/shop/category/stroitel_nye_materialy-building-materials/suxie_smesi-9487/zatirki_dlya_plitki-31908
- Sergeolov
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 авг 2016, 15:12
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.
Нашел прекрасный источник информации по поводу ремонта и строительства. remoo К примеру вот статья про плитку для кухни. Все разложено по полочкам по поводу правильного выбора.
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.
Надо обязательно брать затирку стойкую к грибку и плесени. Особенно для ванной.
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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