подделки из труб

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подделки из труб

Новое сообщение nazar123 » 10 май 2017, 21:17

Никогда не смел и подумать, что из каких-то обычных ремонтных труб можно делать какие-то подделки, которые + можно продавать за хорошие деньги. Узнал это на источнике, уже не один год его посещаю.


nazar123
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