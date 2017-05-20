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Ангар из металлоконструкций Armando » 20 май 2017, 10:34 Собираемся открыть небольшой филиал в одном из областных центров. Помозговав и посчитав финансовую сторону, решили не вкладываться в аренду, а строить свою собственную базу, тем более что земля у нас в этом городе есть (своя собственная). Приоритет отдали в пользу быстровозводимых зданий и если с дизайнерской частью работы можно сказать справились, то сделать хоть приблизительные расчеты довольно сложно. На ангары из металлоконструкций цены тут http://pkprofmet.ru/angar-iz-legkikh-me ... siy-tseny/ вполне устроили. Можно ли где найти хороший и главное качественный калькулятор расчета металлоконструкций с помощью которого можно было максимально подойти к реальной стоимости проекта?



Armando Сообщения: 2 Зарегистрирован: 22 апр 2017, 17:58 Личное сообщение Вернуться к началу

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