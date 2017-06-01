Как рассчитать лестницу?

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Как рассчитать лестницу?

Новое сообщение nazar123 » 01 июн 2017, 08:01

Многие люди задаются вопросом про то как организовать лестницу с одного этажа на второй. Я вам скажу, что совсем не обязательно вам искать супер специалистов, которые будут брать с вас огромные суммы. В Интернете есть огромное количество информации по данному поводу, remoo.ru все что вы должны сделать, это спроектировать и рассчитать количество исходного материала. Позже же вызвать рабочих и дать им конкретные указания по плану. Вот в принципе и все.

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nazar123
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