Электроэнергия, как снять показания?

Модераторы: bot, more, translate

Ответить

Электроэнергия, как снять показания?

Новое сообщение nazar123 » 03 июл 2017, 13:35

Нашел статью , которая как можно проще описывает процесс передачи данных с счетчика по электроэнергии . Информация весьма актуальна для всех жителей, как и квартирных так и с собственных домов.

_______________________

remoo



nazar123
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group