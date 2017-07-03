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Электроэнергия, как снять показания?
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Электроэнергия, как снять показания?
Нашел статью , которая как можно проще описывает процесс передачи данных с счетчика по электроэнергии . Информация весьма актуальна для всех жителей, как и квартирных так и с собственных домов.
- nazar123
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- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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