Профильная труба

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Профильная труба

Новое сообщение nazar123 » 14 июл 2017, 11:30

Если вы строитель то наверняка когда нибудь встречались с такой проблемой как надобность согнуть профильную трубу. Именно по данной теме нашел прекрасную статью на блоге Trubamaster.


nazar123
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