Профильная труба
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Профильная труба
Если вы строитель то наверняка когда нибудь встречались с такой проблемой как надобность согнуть профильную трубу. Именно по данной теме нашел прекрасную статью на блоге Trubamaster.
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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