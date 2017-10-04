Из чего построить дом?
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Из чего построить дом?
Строительство дома зачастую очень не легкое и ответственное дело, малейшие ошибки в расчетах могут стать решающими. Именно поэтому хотелось бы сперва проконсультироваться со специалистами, какой материал брать за основной в строительстве дома? И что вы вообще можете сказать за ЦСП плиты?
Занимаюсь шумоизоляцией квартир, совершенно разными способами. remoo.ruЕсли кому нужны будут советы по данной теме, то пишите, буду рад вам помочь.
- nazar123
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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