Дом своими руками
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Дом своими руками
Уверен, что практически каждый настоящий мужчина желает построить дом своими собственными руками, во-первых вы экономите немалые деньги на рабочих, во-вторых набираетесь колоссального опыта! remoo.ru
- Родион Волыга
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 окт 2017, 12:56
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Re: Дом своими руками
Да, мы тоже сами построили дом.
- nickastapova
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:12
- Откуда: Москва
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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