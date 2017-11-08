Дом своими руками

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Дом своими руками

Новое сообщение Родион Волыга » 08 ноя 2017, 09:52

Уверен, что практически каждый настоящий мужчина желает построить дом своими собственными руками, во-первых вы экономите немалые деньги на рабочих, во-вторых набираетесь колоссального опыта! remoo.ru


Родион Волыга
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 12:56
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Re: Дом своими руками

Новое сообщение nickastapova » 14 янв 2018, 22:15

Да, мы тоже сами построили дом.
nickastapova
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:12
Откуда: Москва
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