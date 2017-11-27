Подскажите пожалуйста
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Подскажите пожалуйста
Здравствуйте. Как вы считаете можно ли доверять работу по бурению скважины вот этой компании http://sbk-everest.ru/ Нужен грамотный совет. Заранее спасибо.
- tobys
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 11:31
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