Гидроизоляция в Киеве

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Гидроизоляция в Киеве

Новое сообщение Родион Волыга » 27 ноя 2017, 10:57

Очень рад , что смог найти такой магазин как zastroechka , заказ делал у них через Интернет на сайте https://zastroechka.com/gidroizolyatsiya-cid-80/ . Заказывал материалы для налаживания гидроизоляции дома, мало того что доставили то что нужно, еще и в какой-то мере проконсультировали.


Родион Волыга
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