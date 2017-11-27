Гидроизоляция в Киеве
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Гидроизоляция в Киеве
Очень рад , что смог найти такой магазин как zastroechka , заказ делал у них через Интернет на сайте https://zastroechka.com/gidroizolyatsiya-cid-80/ . Заказывал материалы для налаживания гидроизоляции дома, мало того что доставили то что нужно, еще и в какой-то мере проконсультировали.
- Родион Волыга
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 окт 2017, 12:56
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