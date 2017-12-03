Теплый пол - стоит?
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Теплый пол - стоит?
Укладываю напольную плитку на кухню и в корридор, начиталась, что она ледяная зимой и нужен теплый пол. Насколько это оправдано, по-вашему? Особенно с учетом того, что дом на газе, поэтому ценник за электроэнергию почти 5 рублей кВт.
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Лолита
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: Теплый пол - стоит?
Нет, это вредно для здоровья. Как выяснили ученые-медики, теплый пол вызывает отток крови вниз, что приводит к варикозному расширению вен и обострению гинекологических заболеваний. Причем теплый пол вреден , даже если вы ходите по нему в тапочках или в кожаной обуви.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Теплый пол - стоит?
Решайте сами, но мне кажется что стоит.
А вообще многие советую к выбору именно инфокрасный тип теплого пола. Вам думаю что стоит оценить отзывы и подобие такого выбора теплого пола вот здесь http://santehnika-tut.ru/teplye-poly/, обращу внимание что по факту этот выбор вроде как один из лучших.
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Симбиоза
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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