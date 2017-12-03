Теплый пол - стоит?

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Теплый пол - стоит?

Новое сообщение Лолита » 03 дек 2017, 16:53

Укладываю напольную плитку на кухню и в корридор, начиталась, что она ледяная зимой и нужен теплый пол. Насколько это оправдано, по-вашему? Особенно с учетом того, что дом на газе, поэтому ценник за электроэнергию почти 5 рублей кВт.


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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение Кристина » 03 дек 2017, 17:09

Нет, это вредно для здоровья. Как выяснили ученые-медики, теплый пол вызывает отток крови вниз, что приводит к варикозному расширению вен и обострению гинекологических заболеваний. Причем теплый пол вреден , даже если вы ходите по нему в тапочках или в кожаной обуви.
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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение Симбиоза » 05 дек 2017, 10:19

Решайте сами, но мне кажется что стоит.

А вообще многие советую к выбору именно инфокрасный тип теплого пола. Вам думаю что стоит оценить отзывы и подобие такого выбора теплого пола вот здесь http://santehnika-tut.ru/teplye-poly/, обращу внимание что по факту этот выбор вроде как один из лучших.

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