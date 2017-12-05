Где взять ипотеку в СПб?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где взять ипотеку в СПб?

Новое сообщение VioLetta » 05 дек 2017, 16:51

Где можно взять выгодный ипотечный кредит в Санкт-Петербурге?


VioLetta
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 16:49
Вернуться к началу

Re: Где взять ипотеку в СПб?

Новое сообщение BogdanB » 06 дек 2017, 15:30

Выгодный ипотечный кредит в Санкт-Петербурге можно взять в компании Доверие Недвижимость https://doveriye-estate.ru/ipotechnyj-kredit . В прошлом году обратился в данную компанию за срочной ипотекой. Ребята все доходчиво объяснили, посмотрели всю документацию, без лишних вопросов и непонятных договоров. Кредит выдали на приемлемых для меня условиях. Рекомендую.
BogdanB
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 15:14
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group