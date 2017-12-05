Где взять ипотеку в СПб?
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Где взять ипотеку в СПб?
Где можно взять выгодный ипотечный кредит в Санкт-Петербурге?
- VioLetta
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 дек 2017, 16:49
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Re: Где взять ипотеку в СПб?
Выгодный ипотечный кредит в Санкт-Петербурге можно взять в компании Доверие Недвижимость https://doveriye-estate.ru/ipotechnyj-kredit . В прошлом году обратился в данную компанию за срочной ипотекой. Ребята все доходчиво объяснили, посмотрели всю документацию, без лишних вопросов и непонятных договоров. Кредит выдали на приемлемых для меня условиях. Рекомендую.
- BogdanB
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 дек 2017, 15:14
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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