Какую штукатурку лучше брать?

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Какую штукатурку лучше брать?

Новое сообщение Lewis » 08 дек 2017, 12:09

Доброго времени суток. Хочу взять здесь штукатурку такую http://www.mdburo.ru/catalog/shtukaturka-alebastr/ Не знаю вот какого производства лучше брать. Не подскажите?


Lewis
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 дек 2017, 12:07
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