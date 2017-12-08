Какую штукатурку лучше брать?
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Какую штукатурку лучше брать?
Доброго времени суток. Хочу взять здесь штукатурку такую http://www.mdburo.ru/catalog/shtukaturka-alebastr/ Не знаю вот какого производства лучше брать. Не подскажите?
- Lewis
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 дек 2017, 12:07
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