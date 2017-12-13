Ремонт в ванной маленького размера
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Ремонт в ванной маленького размера
Если ванная не большого размера, то это еще не значит, что она не должна выглядеть стильно и современно. Просто все нужно делать не спеша и придерживаясь не многих правил и нюансов. Самому понравилось читать на эту тему статью на портале. Remoo.RU
- Родион Волыга
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 окт 2017, 12:56
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