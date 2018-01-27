Кристина » 27 янв 2018, 10:59

Подыскиваю и посматриваю предложения на натуральный газон.

Посоветуйте пожалуйста, какую фирму у нас в Москве лучше всего выбрать, с точки зрения соотношения качества и так же цены. Итак, дайте пожалуйста рекомендации по поводу того какие же конкретные предложения мне стоит именно рассматривать? что скажите...