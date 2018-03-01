Кристина » 01 мар 2018, 17:14

Где то этот вопрос уже поднимался но никак не могу найти тему.

Фактурная штукатурка удовольствие не очень дешёвое в одной из тем был вопрос если её делать ротбантом а потом красить водоэмульсионкой в чём минусы и делал ли кто нибудь так