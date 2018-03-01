Фактурная штукатурка удовольствие не очень дешёвое в одной из тем был вопрос если её делать ротбантом а потом красить водоэмульсионкой в чём минусы и делал ли кто нибудь так
Фактурная штукатурка
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Фактурная штукатурка
Где то этот вопрос уже поднимался но никак не могу найти тему.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Фактурная штукатурка
Должного эстетического эффекта не достигнуть. Ротбанд намного пористее. Внешний вид - дешевка. А сейчас есть и отечественные, относительно не дорогие (подороже Ротбанда, но дешевле чем импорт).
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Фактурная штукатурка
я так сейчас делаю. Штукатурка волма-в инструкции-может использовацца как декоративная. наношу как шпаклевку, только слой потолще, смачиваю обильно водой из пульвелизатора, потом прохожусь от потолка до пола-или наоборот, фактурным резиновым валиком)) получается замечательно, потом пошкурить и класс!!! Пока не красила, но собираюсь и после краски покрою воском с перламутром.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Re: Фактурная штукатурка
Тоже думаю к лету затеять ремонт и планирую использовать декор при помощи фактурной штукатурки.
О всех плюсах и минусах такого декора не могу судить, но факт что смотрится такое настенное покрытие достаточно красиво и оригинально. Ну а вообще с предложением по поводу такого вида штукатурки вы можете ознакомится вот здесь https://lakikraski.by/dekorativnye-pokr ... htukaturki, обратите внимание что выбор там представлен достаточно приличный.
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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