Трафарет своими руками

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Трафарет своими руками

Новое сообщение nazar123 » 24 апр 2018, 12:09

Думаю, что уже многие слышали про трафареты для обновления декора. Нашел недавно статью где четко описывается процесс изготовления такого трафарета своими руками!

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Remoo



nazar123
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