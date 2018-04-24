Трафарет своими руками
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Трафарет своими руками
Думаю, что уже многие слышали про трафареты для обновления декора. Нашел недавно статью где четко описывается процесс изготовления такого трафарета своими руками!
- nazar123
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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