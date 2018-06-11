Харизма » 11 июн 2018, 15:21

Тут все зависит от того как и каким образом предложения вообще рассматривать.

С одной вроде как стороны могу сказать что все интересуются выгодной ценой, и при всем этом обращу внимание что в этом факте стоит сказать что вроде как выбирать стоит качество, а за качество как известно уже стоит и нужно платить.