Кармен » 27 июн 2018, 22:54

Для вас отличный вариант это профнастил. Конечно дороже чем сетка которую вам тут советовали, но все же вариант отличный, особенно если хотите изолировать двор от посторонних глаз и к тому же любите позагорать.

И кстати, современные фирмы отличное решение в своем роде предлагают, вот http://cink.ru одно из таковых. Это крашенный профнастил, чем не вариант хорошего забора?