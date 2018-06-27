Ломаю голову как все дешевле сделать и выгоднее для себя.
Кто знает идеальные решения, поделитесь советами.
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Ломаю голову как все дешевле сделать и выгоднее для себя.
Кто знает идеальные решения, поделитесь советами.
Дешевле варианта думаю не найти, далее уже сами решайте.
И кстати, современные фирмы отличное решение в своем роде предлагают, вот http://cink.ru одно из таковых. Это крашенный профнастил, чем не вариант хорошего забора?
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