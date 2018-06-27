Дешевый забор для дачи

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Дешевый забор для дачи

Новое сообщение Вилчинко » 27 июн 2018, 15:28

Нужен дешевый забор для дачи.

Ломаю голову как все дешевле сделать и выгоднее для себя.

Кто знает идеальные решения, поделитесь советами.



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Re: Дешевый забор для дачи

Новое сообщение Сабрина » 27 июн 2018, 15:56

Обычную сетку поставьте и натяните.

Дешевле варианта думаю не найти, далее уже сами решайте.

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Re: Дешевый забор для дачи

Новое сообщение Кармен » 27 июн 2018, 22:54

Для вас отличный вариант это профнастил. Конечно дороже чем сетка которую вам тут советовали, но все же вариант отличный, особенно если хотите изолировать двор от посторонних глаз и к тому же любите позагорать.

И кстати, современные фирмы отличное решение в своем роде предлагают, вот http://cink.ru одно из таковых. Это крашенный профнастил, чем не вариант хорошего забора?

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