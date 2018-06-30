Выбор перекрытия для дома

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Выбор перекрытия для дома

Новое сообщение Харси » 30 июн 2018, 23:45

Помогите выбрать перекрытие для крыши.

Какое лучше купить, как акцентировать вопрос на качестве и по какому принципу выбирать с разных точек выгодное предложение.



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Re: Выбор перекрытия для дома

Новое сообщение Харизма » 30 июн 2018, 23:57

Стоит сегодня выбирать металлочерепицу
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Re: Выбор перекрытия для дома

Новое сообщение Анастасия33 » 01 июл 2018, 10:48

Конечно металлочерепица отличный выбор, и современное решение для перекрытия дома.

И если ищите где у нас в городе купить качественную черепицу, оцените предложение от фирмы Кровельный Мир. Их контакты - Спб, ул. Фаянсовая, д. 28.

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