Анастасия33 » 01 июл 2018, 10:48

Конечно металлочерепица отличный выбор, и современное решение для перекрытия дома.

И если ищите где у нас в городе купить качественную черепицу, оцените предложение от фирмы Кровельный Мир. Их контакты - Спб, ул. Фаянсовая, д. 28.