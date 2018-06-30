Какое лучше купить, как акцентировать вопрос на качестве и по какому принципу выбирать с разных точек выгодное предложение.
Выбор перекрытия для дома
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Выбор перекрытия для дома
Помогите выбрать перекрытие для крыши.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Выбор перекрытия для дома
Стоит сегодня выбирать металлочерепицу
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: Выбор перекрытия для дома
Конечно металлочерепица отличный выбор, и современное решение для перекрытия дома.
И если ищите где у нас в городе купить качественную черепицу, оцените предложение от фирмы Кровельный Мир. Их контакты - Спб, ул. Фаянсовая, д. 28.
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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