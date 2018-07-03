Помогите выбрать камин для дома

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Помогите выбрать камин для дома

Новое сообщение Харизма » 03 июл 2018, 13:14

Всем, доброго здоровья! Подскажите, пжл какую каминную топку с облицовкой установить на веранде S=36 кв м. Камин нужен не столько для обогрева, сколько для души.Необходим качественный и относительно не дорогой вариант. Если кто знает и может подсказать конкретно название, фирму изготовителя и где можно приобрести - буду очень благодарен)))


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Re: Помогите выбрать камин для дома

Новое сообщение Габриция » 03 июл 2018, 19:42

У нас дома такой камин.

Отличный вариант, шикарно смотрится...цена вопроса 400 тысяч...под ключ.

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Re: Помогите выбрать камин для дома

Новое сообщение Анастасия33 » 04 июл 2018, 08:06

Думаю что именно в Городе Печей вы найдете для себя приличное предложение на камины для дома.

Я не говорю что это единственный вариант для заказа, но в любом случае загляните на сайт https://городпечей.рф этого интернет магазина и приценитесь сами к предложению. Беря во внимание тот момент что выбор там огромный, думаю что предложение вам покажется интересным.

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