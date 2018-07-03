Помогите выбрать камин для дома
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Помогите выбрать камин для дома
Всем, доброго здоровья! Подскажите, пжл какую каминную топку с облицовкой установить на веранде S=36 кв м. Камин нужен не столько для обогрева, сколько для души.Необходим качественный и относительно не дорогой вариант. Если кто знает и может подсказать конкретно название, фирму изготовителя и где можно приобрести - буду очень благодарен)))
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: Помогите выбрать камин для дома
У нас дома такой камин.
Отличный вариант, шикарно смотрится...цена вопроса 400 тысяч...под ключ.
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Re: Помогите выбрать камин для дома
Думаю что именно в Городе Печей вы найдете для себя приличное предложение на камины для дома.
Я не говорю что это единственный вариант для заказа, но в любом случае загляните на сайт https://городпечей.рф этого интернет магазина и приценитесь сами к предложению. Беря во внимание тот момент что выбор там огромный, думаю что предложение вам покажется интересным.
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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