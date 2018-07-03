Выбор окон для квартиры

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Выбор окон для квартиры

Новое сообщение Габриция » 03 июл 2018, 21:15

Нужно новые окна для квартиры выбрать, на замену деревянным старым.

Помогите советом, какие окна лучше всего купить, нужны адекватные советы по теме выбора.



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Габриция
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