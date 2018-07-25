Качели для дачи своими руками
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Качели для дачи своими руками
Нашел не плохую статью, которая целиком расскажет как правильно своими руками построить качели на своем участке для детей и просто для своего комфорта. Все детали на нашем портале Remoo.ru.
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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