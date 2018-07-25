Качели для дачи своими руками

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Качели для дачи своими руками

Новое сообщение nazar123 » 25 июл 2018, 23:11

Нашел не плохую статью, которая целиком расскажет как правильно своими руками построить качели на своем участке для детей и просто для своего комфорта. Все детали на нашем портале Remoo.ru.


nazar123
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