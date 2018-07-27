nazar123 » 27 июл 2018, 10:19

Многие говорят, что делать ремонт сейчас очень дорого . Мне кажется, если делать все своими руками то выходит не так уж и затратно все. По поводу дизайна все так же, к примеру можно сделать своими руками различные подделки из обычных строительных труб, смотрите как круто смотрится!

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