Подделки из труб!
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Подделки из труб!
Многие говорят, что делать ремонт сейчас очень дорого . Мне кажется, если делать все своими руками то выходит не так уж и затратно все. По поводу дизайна все так же, к примеру можно сделать своими руками различные подделки из обычных строительных труб, смотрите как круто смотрится!
- nazar123
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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