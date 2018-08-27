Мангал своими руками
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Мангал своими руками
Построить мангал своими руками на самом деле очень просто. В этом мне помог информационный портал Remoo.ru , там есть статья, которая целиком описывает весь процесс и все что необходимо!
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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