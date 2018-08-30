Навес из профильной трубы

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Навес из профильной трубы

Новое сообщение nazar123 » 30 авг 2018, 11:13

Тема как минимум интересная  и полезная для тех, кто любит на своем участке заниматься  делом и строить какого-то рода конструкции . Как же именно строить навес из тех же профильных труб вы сможете узнать посетив наш портал   Trubamaster.ru 

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nazar123
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