Навес из профильной трубы
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Навес из профильной трубы
Тема как минимум интересная и полезная для тех, кто любит на своем участке заниматься делом и строить какого-то рода конструкции . Как же именно строить навес из тех же профильных труб вы сможете узнать посетив наш портал Trubamaster.ru
- nazar123
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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