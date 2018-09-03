Отзывы об отелях Краснодара

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Отзывы об отелях Краснодара

Новое сообщение Дарки » 03 сен 2018, 22:53

Нужен приличный отель в Краснодаре.

Нужен приличный бюджетный отель, помогите советом, расскажите о том где остановится.



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Re: Отзывы об отелях Краснодара

Новое сообщение Катериночка » 03 сен 2018, 23:23

В интернете можно найти огромное количество предложении на бронь отелей, почему таким предложением не воспользоваться?
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Катериночка
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