Нужен приличный бюджетный отель, помогите советом, расскажите о том где остановится.
Отзывы об отелях Краснодара
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Отзывы об отелях Краснодара
Нужен приличный отель в Краснодаре.
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Дарки
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
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Re: Отзывы об отелях Краснодара
В интернете можно найти огромное количество предложении на бронь отелей, почему таким предложением не воспользоваться?
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Катериночка
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 апр 2018, 19:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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