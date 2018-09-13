Пол на кухне

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Пол на кухне

Новое сообщение Volosh92 » 13 сен 2018, 11:26

Купили квартиру и конечно нужно делать ремонт. Что положить на пол в кухне и ванне плитку или керамогранит. Подскажите какие различия и стоит ли тратиться на керамогранит. Слышал, что он дороже.


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Volosh92
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