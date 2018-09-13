Volosh92 » 13 сен 2018, 11:26

Купили квартиру и конечно нужно делать ремонт. Что положить на пол в кухне и ванне плитку или керамогранит. Подскажите какие различия и стоит ли тратиться на керамогранит. Слышал, что он дороже.