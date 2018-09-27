Фермы из профильной трубы самостоятельно!
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Фермы из профильной трубы самостоятельно!
Уже довольно таки давно хотел найти толковую информацию поп оводу строительства на участке различного рода конструкций своими собственными руками. В итоге наткнулся на портал Trubamaster.ru , очень удивили статьи, которые разложили всю инфу как по полочкам!
- nazar123
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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