Газон который выдерживает теневую сторону здания

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Газон который выдерживает теневую сторону здания

Новое сообщение JardY » 14 окт 2018, 23:38

Нужно выбрать где купить газон для дома, а именно газон который выдерживает рост в теневой зоне.

Какой вид газона для этих целей выбрать, выскажите свое мнение, куда обратится и какое предложение самое осмысленное собой для выбора?



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Re: Газон который выдерживает теневую сторону здания

Новое сообщение Катериночка » 15 окт 2018, 10:31

Вам стоит подумать именно о покупки теневыносливого газона.

По поводу покупки, ищите в интернете информацию по поводу того где купить рулонный газон по выгодной цене и с возможной укладкой.

Предложении много, дело выбора в ваших руках.

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Катериночка
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