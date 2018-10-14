Какой вид газона для этих целей выбрать, выскажите свое мнение, куда обратится и какое предложение самое осмысленное собой для выбора?
Газон который выдерживает теневую сторону здания
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Газон который выдерживает теневую сторону здания
Нужно выбрать где купить газон для дома, а именно газон который выдерживает рост в теневой зоне.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Газон который выдерживает теневую сторону здания
Вам стоит подумать именно о покупки теневыносливого газона.
По поводу покупки, ищите в интернете информацию по поводу того где купить рулонный газон по выгодной цене и с возможной укладкой.
Предложении много, дело выбора в ваших руках.
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Катериночка
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 апр 2018, 19:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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