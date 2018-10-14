JardY » 14 окт 2018, 23:38

Нужно выбрать где купить газон для дома, а именно газон который выдерживает рост в теневой зоне.

Какой вид газона для этих целей выбрать, выскажите свое мнение, куда обратится и какое предложение самое осмысленное собой для выбора?