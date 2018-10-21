Планирую взять двушку ближе к центру города, да вот все агентства имеют скудную базу, а денег хотят много.
Купить квартиру. Где?
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Купить квартиру. Где?
Где мне найти порядочные агентства по продаже и сдаче квартир?
- sprosst
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 02:18
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