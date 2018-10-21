Купить квартиру. Где?

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Купить квартиру. Где?

Новое сообщение sprosst » 21 окт 2018, 23:43

Где мне найти порядочные агентства по продаже и сдаче квартир?

Планирую взять двушку ближе к центру города, да вот все агентства имеют скудную базу, а денег хотят много.



sprosst
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Зарегистрирован: 20 сен 2018, 02:18
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