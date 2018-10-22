Изыскания
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Изыскания
Кто инженерно-геологические изыскания в Казани осуществляет быстро и качественно?
- brostov
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Изыскания
Не столь давно и мне инженерно-геологические изыскания в Казани были нужны, и я, по совету одного товарища, обратился вот в эту организацию http://kazan-geo.ru/ . Могу сказать, что услуга мне была оказана быстро, качественно, и стоила совсем недорого.
- wenow
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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