Изыскания

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Изыскания

Новое сообщение brostov » 22 окт 2018, 16:09

Кто инженерно-геологические изыскания в Казани осуществляет быстро и качественно?


brostov
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Изыскания

Новое сообщение wenow » 22 окт 2018, 16:50

Не столь давно и мне инженерно-геологические изыскания в Казани были нужны, и я, по совету одного товарища, обратился вот в эту организацию http://kazan-geo.ru/ . Могу сказать, что услуга мне была оказана быстро, качественно, и стоила совсем недорого.
wenow
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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