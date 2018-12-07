Конденсат на трубах холодной воды

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Конденсат на трубах холодной воды

Новое сообщение nazar123 » 07 дек 2018, 14:49

Появился конденсат на трубах с холодной водой, у кого есть какие соображения по данному поводу? Каким образом решить данную проблему в домашних условиях? Что скажете по данному поводу?

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nazar123
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