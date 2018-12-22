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Купить электронные компоненты Bodia89 » 22 дек 2018, 18:22 «Гамма Компонент» — интернет-магазин радиодеталей. Хороший ассортимент: пусковые и рабочие конденсаторы, кнопки и переключатели, светодиодные индикаторы, предохранители, термопредохранители, зажимы крокодилы и др. Еще у них есть светодиодные лампы, ленты, блоки питания, прожекторы, уличные светильники. Внимательное отношение к каждому клиенту. Цены WOW. Для стартапа и развития уже действующего бизнеса – рекомендую. Есть мелкооптовые поставки и крупный опт. Отправляют в день заказа – уже на следующий день товар на руках. Заказывать можно любым удобным способом – через сайт gamma-component.kiev.ua или по телефону, вайбер, скайп 073-183-80-04, 0686-86-73-55



Bodia89 Читатель Сообщения: 12 Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:01 Личное сообщение Вернуться к началу

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