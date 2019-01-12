ступени из гранита
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ступени из гранита
Очень хочу ступеньки из гранита на крыльцо, мне прям принципиально, что б это был гранит... Но опасаюсь, что б он не раскрошился быстро ... прочитала о таких ступенях в этой статье https://lestnitsygid.ru/elementy/sravni ... penej.html, и прям загорелась ими, тем более старые ступеньки уже совсем устарели и прогнили...)
- SOFA
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 23:53
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