ступени из гранита

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ступени из гранита

Новое сообщение SOFA » 12 янв 2019, 22:47

Очень хочу ступеньки из гранита на крыльцо, мне прям принципиально, что б это был гранит... Но опасаюсь, что б он не раскрошился быстро ... прочитала о таких ступенях в этой статье https://lestnitsygid.ru/elementy/sravni ... penej.html, и прям загорелась ими, тем более старые ступеньки уже совсем устарели и прогнили...)


SOFA
 
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Зарегистрирован: 05 дек 2018, 23:53
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