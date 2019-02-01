JassKy » 01 фев 2019, 08:32

Поговорим по поводу кредита для малого бизнеса.

Обсудим предложения на рынке, хочется узнать о том где лучше всего в Москве такой кредит оформлять и где лучше всего подобные предложения для себя выбирать?