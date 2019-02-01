Кредит для малого бизнеса

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Кредит для малого бизнеса

Новое сообщение JassKy » 01 фев 2019, 08:32

Поговорим по поводу кредита для малого бизнеса.

Обсудим предложения на рынке, хочется узнать о том где лучше всего в Москве такой кредит оформлять и где лучше всего подобные предложения для себя выбирать?



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JassKy
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Re: Кредит для малого бизнеса

Новое сообщение Бравия » 01 фев 2019, 08:53

Советую такой кредит в банке брать!
Бравия
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