Stella » 10 фев 2019, 18:07

Планируем перевести офис развивающейся торговой компании в центр Москвы. Это надо для удобства работы и для престижа, конечно. Финансовые возможности есть. По крайней мере, готовы хорошо потратиться на аренду представительного офиса. Будем рады советам и рекомендациям.