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Новое сообщение Stella » 10 фев 2019, 18:07

Планируем перевести офис развивающейся торговой компании в центр Москвы. Это надо для удобства работы и для престижа, конечно. Финансовые возможности есть. По крайней мере, готовы хорошо потратиться на аренду представительного офиса. Будем рады советам и рекомендациям.


Stella
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Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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