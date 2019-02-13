Плитка для ванной
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Плитка для ванной
На что обратить внимание при покупке плитки для ванной? Какие производители сейчас делают качественную плитку?
- PolinaWest
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Re: Плитка для ванной
Делали недавно ремонт в квартире, обновляли кафель на кухне. Керамическая плитка была нами приобретена в Галионе , там очень большой выбор и цены приемлемые.
- Anaconda
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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