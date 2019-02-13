Плитка для ванной

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Плитка для ванной

Новое сообщение PolinaWest » 13 фев 2019, 00:00

На что обратить внимание при покупке плитки для ванной? Какие производители сейчас делают качественную плитку?


PolinaWest
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Re: Плитка для ванной

Новое сообщение Anaconda » 13 фев 2019, 14:28

Делали недавно ремонт в квартире, обновляли кафель на кухне. Керамическая плитка была нами приобретена в Галионе , там очень большой выбор и цены приемлемые.
Anaconda
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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